L’heure de la déclaration du Président Macky Sall ce lundi est connue

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé samedi à Dakar son intention de révéler aux Sénégalais, ce lundi, s’il sera candidat ou non à l’élection présidentielle du 25 février 2024. C’était à l’occasion de son audience accordée à plus de 400 élus locaux signataires d’une pétition en faveur de sa 3e candidature.



Le discours à la Nation du président de la République aura lieu ce lundi à 20h en direct du Palais de la République et sera diffusé sur l’ensemble du réseau synchronisé de la RTS. Sur RTS 2 (Canal+ 215 et canal 5 TNT), le discours du chef de l’État sera traduit simultanément en wolof, selon l’APS



Qui ajoute par ailleurs que pour les autres diffuseurs qui souhaitent retransmettre le discours à la Nation du président de la République, un signal sans logo sera disponible sur le Canal 19 de la TNT.