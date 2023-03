LFI va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à l'Assemblée

Jean-Luc Mélenchon a annoncé, ce vendredi 16 mars 2023, que le groupe la France insoumise (LFI) allait soutenir la motion de censure du groupe des indépendants (Liot) à l'Assemblée nationale. Cela afin de « donner les plus grandes chances possibles à la censure » du gouvernement d'Elisabeth Borne après l'utilisation du 49.3. Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs « encouragé », au micro de France Inter, les « mobilisations spontanées dans tout le pays » car « c'est là que ça se passe », tout en appelant à manifester à l'appel de l'intersyndicale pendant le week-end et le jeudi 23 mars. Avec le 49.3, « nous avons atteint notre objectif, ce texte n'a aucune légitimité, on a raison de se révolter », a-t-il ajouté.