La Belgique demande "l’arrêt des tests de virginité"

Selon l'OMS, les tests de virginité sont pratiqués dans de nombreux pays. "Les tests de virginité peuvent être vécus comme une agression". C'est l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins belges.



Les certificats délivrés à la suite de tests permettent d'attester de la virginité d'une femme avant le mariage, souvent pour des raisons confessionnelles.



L'Ordre des médecins belges appelle à y mettre fin, estimant que les tests de virginité constituent "un acte médical inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourd de conséquences potentielles sur le bien-être de la patiente".



Ils estiment que "ces examens sont souvent demandés par des tiers sans considération pour l'intimité personnelle et le droit à la vie privée de la personne concernée".



"Ces tests entraînent une discrimination entre les femmes et les hommes, dont les rapports sexuels échappent à toute évaluation de ce type", ajoutent les médecins belges.



L'Ordre des médecins belges a pris cette décision à la suite d'une déclaration publiée en octobre 2018 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et cosignée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et ONU-Femmes.



En Inde, des mariages peuvent être annulés s'il s'avère que les jeunes épouses ne sont pas vierges.



Source: Afriquefemme