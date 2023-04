La Chine pourrait-elle utiliser le Yuan numérique pour esquiver le dollar

La Chine espère utiliser le Yuan numérique pour remplacer le dollar en tant que monnaie mondiale, donnant au pays plus de contrôle sur son économie. Cependant, pour que le Yuan numérique remplace le dollar américain, il doit passer par quelques étapes. Par exemple, les banques centrales du monde entier choisiront de conserver un total d'au moins 700 milliards de dollars de Yuans en réserves de change.



De plus, la Banque populaire de Chine autorise le libre-échange du Yuan numérique et assouplit son arrimage au dollar. La Banque populaire de Chine doit également avoir une idée claire et consensuelle de ses intentions futures avec le Yuan numérique. Les marchés financiers chinois deviennent transparents et les individus perçoivent les politiques monétaires chinoises comme stables.





L'empressement de la Chine à déployer le concept de Yuan numérique est dû au fait qu'il promet une plus grande surveillance gouvernementale des transactions effectuées dans sa juridiction. Par exemple, le gouvernement vise à aider la lutte constante de la Chine contre la fraude et le système bancaire parallèle. De plus, il y a un élément de relations publiques où le pays améliore son image en étant parmi les premières nations à lancer une monnaie numérique.



De plus, une autre raison du lancement du Yuan numérique est la possibilité de transformer l'influence et le rôle de la Chine dans le système financier mondial. Le lancement du Yuan numérique par la Banque populaire de Chine permettra également au renminbi de gagner en reconnaissance en tant que monnaie internationale.





Endroits où les individus peuvent utiliser la monnaie numérique





Le premier plan de la Chine est de stimuler l'adoption nationale du Yuan numérique. Récemment, la Chine a offert à ses citoyens des enveloppes rouges remplies de Yuans numériques à durée limitée pour les encourager à dépenser la monnaie. Cependant, faire du renminbi une monnaie internationale est l'objectif principal.





La Chine prévoit de stimuler l'adoption du Yuan numérique dans les pays de ceinture et de routes où elle investit dans d'importants projets d'infrastructures terrestres, maritimes et numériques. Cet investissement éliminera la nécessité de compenser les transactions par l'intermédiaire de banques intermédiaires. Lorsque deux personnes ont des smartphones, elles peuvent facilement effectuer des transactions en utilisant le Yuan numérique entre elles. La facilité de transaction du Yuan numérique le rend plus attrayant pour les personnes vivant dans les zones rurales, favorisant ainsi l'inclusion financière. Une autre crypto-monnaie qui améliore l'inclusion financière est le Bitcoin, qui n'a aucune barrière à l'entrée.





Un autre endroit où le Yuan numérique pourrait fonctionner est en Afrique, car la technologie de consommation chinoise est répandue sur le continent. De plus, la plupart des Africains utilisent des smartphones chinois, ce qui leur permet de dominer plus de la moitié de la part de marché. Du fait de cette domination, la Chine a de bonnes chances d'encourager l'utilisation du Yuan numérique en Afrique.





Le Yuan numérique remplacera-t-il le dollar ?





Partout dans le monde, les individus se demandent si la Chine cherche à remplacer le dollar américain ou à contourner le système financier mondial actuel soutenu par les États-Unis. Cependant, les États-Unis ont fortement poussé les banques et Swift et leur ont imposé des sanctions si elles faisaient des affaires avec des pays comme l'Iran. Mais si les choses fonctionnent avec un système de compensation différent, les États-Unis n'ont aucun contrôle sur les nations, et il leur serait plus difficile d'appliquer des sanctions financières.





Les nations visées par les sanctions des Nations Unies tentent de diversifier les monnaies de réserve loin du dollar. Cependant, bien que le Yuan numérique puisse être utilisé pour contourner les sanctions, ce serait difficile car la banque centrale réglemente le Yuan.





Ce qu’il faut retenir





Le niveau des échanges n'est pas la seule raison pour laquelle le dollar des États-Unis est la monnaie de réserve mondiale. Mais la force de l'économie américaine inspire la confiance. Quoi qu'il en soit, le dollar ne s'effondrera pas après les efforts de la Chine pour faire du Yuan la monnaie mondiale.