La Cour de justice de la CEDEAO à Dakar pour se faire connaitre

En mission de sensibilisation au Sénégal, un Etat membre de la CEDEAO, une délégation de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO séjournera à Dakar du 22 au 28 février 2020, selon un communiqué de l'organisation parvenu à PressAfrik samedi.

La délégation qui sera conduite par le Vice-président de la Cour, l'Honorable juge Ouattara Gbèri-bè, accompagné entre autres, de ses autres collègues, du Greffier en Chef et du Directeur de la Recherche et de la Documentation, s'entretiendra avec un public diversifié sur le fonctionnement de la Cour.

Visant à rapprocher la Cour des citoyens sénégalais, la mission s'inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation que la Cour a entreprise depuis l'année dernière pour informer les populations des villes et des campagnes les plus reculées par l’entremise des médias sur son existence et de les encourager à la saisir en cas de besoin.

Pendant son séjour, et afin de parler amplement d'elle, les membres de la délégation tiendront à l'hôtel N'diambour sis à la rue carnot à partir de 9:30, d'abord, une campagne de sensibilisation le mardi 25 février 2020. Ensuite, ils organiseront un forum spécial pour les avocats et étudiants en droit le mercredi 26 février 2020. Enfin, le jeudi 27 février 2020, se tiendra une tribune libre.

Ces différentes rencontres regrouperont les membres du barreau, les fonctionnaires de l'immigration, de la douane et de la police, les organisations de la société civile, les associations de femmes et les médias. Sont également attendus à ces différentes rencontres, les officiels sénégalais, les organisations professionnelles et les magistrats.

Durant ces journées de travail, les membres de la mission s'évertueront à expliquer le bien-fondé de la mise en place de ce principal organe judiciaire par les pères fondateurs de la CEDEAO pour lesquels l’intégration par le droit est indispensable pour le processus d’intégration régionale. En outre, ils parleront de sa mission, de ses compétences et de son mode opératoire. Par ailleurs, les membres de la mission mettront l'accent sur l'état de l'exécution de ses décisions.

Le séjour se terminera par une conférence de presse à laquelle prendront part les médias toutes catégories confondues. Notons que cette mission itinérante fait suite à celle qui vient de se concrétiser en Côte d'Ivoire du 16 au 22 février 2020 dans le même objectif de rapprocher la Cour des justiciables communautaires.