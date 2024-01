La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher tout éventuel acte de «génocide»

La plus haute juridiction de l'ONU a appelé vendredi à Israël à empêcher tout acte éventuel de « génocide » et à autoriser l'accès humanitaire à Gaza. La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, n'a en revanche pas appelé à un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.



Israël, qui contrôle toute entrée de l'aide internationale dans la bande de Gaza assiégée, doit prendre « des mesures immédiates » pour permettre la fourniture « de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent », a déclaré la CIJ, qui ne dispose toutefois d'aucun moyen de faire appliquer ses décisions. La Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, a salué « un développement important » qui, selon lui, « isole Israël » tandis que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a jugé « scandaleuses » les accusations de « génocide » à Gaza.



L'Afrique du Sud, un pays qui soutient la cause palestinienne, avait saisi la CIJ, arguant qu'Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide, établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Sans se prononcer sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide, la Cour appelle Israël à tout faire pour « empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d'application » de la Convention.