La Finlande ferme ses frontières aux voyageurs non-vaccinés

En raison de l’épidémie de Covid-19, les autorités finlandaises ont décidé de bloquer l’entrée des voyageurs étrangers non vaccinés sur leur territoire. Ainsi, un test négatif ne permettra plus aux personnes qui n’ont reçu aucune injection de fouler le territoire finlandais comme c’était le cas auparavant.



Seuls peuvent entrer les voyageurs étrangers avec un test Covid-19 négatif et pouvant prouver une vaccination complète ou une infection passée, a annoncé le ministère de l’Intérieur au terme d’une réunion du gouvernement.



Un porte-parole des garde-frontières a confirmé à l’AFP que les étrangers non vaccinés seraient refoulés, sauf s’ils figurent sur une liste d’exceptions qui recense les résidents en Finlande, travailleurs essentiels, diplomates, etc.