La LSFP dévoile son hymne officiel pour célébrer “l’unité et la fierté du football sénégalais”

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) continue d'innover. Après avoir annoncé l’augmentation des primes de champions, la Ligue est passée à une étape supérieure avec la création de son hymne officiel.



Selon un communiqué de la LSFP, il s'agit d'une “œuvre inédite composée par le groupe 1 Da Beatz et produite par Rise and Vibe Studio”.



La Ligue précise que ce morceau “s'inspire de la richesse des sonorités sénégalaises et l'énergie vibrante des stades, cet hymne fusionne harmonieusement les rythmes traditionnels de nos Assikos et nos percussions locales avec une architecture sonore moderne et puissante”.



Toujours d'après la Ligue, cet hymne “respire l'intensité, la fierté et l'unité du football professionnel sénégalais”.



À travers cette initiative, la LSFP affirme sa “volonté d'innover, de valoriser le patrimoine musical national et de renforcer le sentiment d'appartenance autour de nos championnats.”