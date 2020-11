La RD Congo déclare la fin de l'épidémie d'Ebola

La République démocratique du Congo affirme qu'elle est désormais débarrassée du virus Ebola après plus de 40 jours sans aucun cas.



Depuis 2018, la RD Congo fait face à des épidémies d'Ebola consécutives, dont certaines se chevauchent.



La dernière apparition de cette maladie mortelle dans le nord-ouest du pays est la troisième en deux ans, mais les vaccins et les traitements mis au point lors des précédentes épidémies offrent désormais un espoir aux patients.



Début juin, plusieurs patients sont diagnostiqués à Mbandaka, la capitale provinciale de l'Équateur, et 130 personnes contractent le virus, dont 55 décèdent.



Les cas de Mbandaka apparaissent alors qu'une autre épidémie dans l'est du pays touche à sa fin.



Plus de 2 000 personnes meurent de la maladie dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri en deux ans. Il s'agit de la deuxième plus grande épidémie au monde.

La province de l'Équateur connait une épidémie beaucoup moins importante au début de l'année 2018.



Au cours de cette période, les scientifiques testent de nouveaux vaccins et traitements dans le pays.



Un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé et fabriqué par la société pharmaceutique Merck est alors administré à 400 000 personnes en République démocratique du Congo.



Le mois dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis approuve l'Inmazeb comme remède contre le virus Ebola, après des essais cliniques dans le pays.