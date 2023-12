La Sonatel lance un APE sur le Marché Financier Régional de l’UMOA

Dans le cadre de l’expansion de ses activités, la Sonatel envisage de diversifier ses sources de financement en refinançant une partie de son portefeuille de créances. Ainsi, la société a décidé de lancer un Appel Public à l’Épargne sur le Marché Financier Régional de l’UMOA via la titrisation de créances.



Pour mener à bien cette opération, la société sénégalaise, membre du groupe Orange, a mandaté le consortium composé de Invictus Capital & Finance en tant que Société de Gestion et d’Intermédiation, et KF Titrisation en tant que Société de Gestion de Fonds Commun de Titrisation de Créances. L’opération de titrisation de créances sera lancée officiellement le 14 décembre 2023, selon les services de communication de la Sonatel.



Cette initiative, lancée à l’occasion du 25ème anniversaire de sa cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan, renforce la position de Sonatel sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.



"Première du genre dans le secteur des télécommunications de la zone, cette opération de titrisation de créances vise à financer les investissements de Sonatel, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché avec des solutions adaptées et efficaces pour ses

clients", indique le document produit par la Sonatel.