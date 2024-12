La blessure de Donnarumma fait débat en Italie, Marcus Rashford met le feu à Manchester

La situation de Rashford déstabilise le club, le choc de Donnarumma fait jaser en Italie et le Barça était proche de signer Alvarez, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Marcus Rashford fait trembler Manchester

Manchester United joue ce soir en Cup contre Tottenham mais ce match est au second plan. En conférence de presse, tous les journalistes n’avaient qu’un sujet à la bouche pour Ruben Amorim, le cas Marcus Rashford. Vous le savez, l’Anglais a annoncé qu’il souhaitait s’en aller et trouver un nouveau défi. Une annonce publique que n’a pas appréciée Amorim. Le portugais aurait préféré qu’il lui en parle en privé d’abord. Amorim a assuré qu’il n’aurait pas agi comme ça s’il était joueur dans la situation de l’Anglais.



L’ancien entraîneur du Sporting a malgré cela renouvelé son envie de le voir rester et lui accorde sa confiance. Une posture inconfortable pour Amorim et Manchester United, qui pourrait mettre un frein à la bonne dynamique mancunienne. S’il venait à partir, le club serait prêt à le céder contre 40 millions d’euros. Le divorce semble inévitable et Rashford ne manque pas de prétendants.



Le Manchester Evening News compte cinq destinations pour lui : Tottenham, Arsenal, le PSG, Barcelone et Newcastle. L’Arabie saoudite suit aussi le joueur selon le Telegraph. À voir comment évolue sa situation d’ici janvier.



La blessure de Donnarumma rend fou la presse italienne



Dans le choc entre Monaco et le PSG (2-4), l’événement qui retient l’attention est l’énorme coup de semelle de Wilfrid Singo en plein dans le visage de Gianluigi Donnarumma à la 18ème minute de jeu. Un geste à la fois involontaire et spectaculaire, qui aurait mérité un carton rouge selon plusieurs joueurs parisiens ainsi que la presse italienne.



Le Corriere dello Sport s’est attaqué à l’arbitre, François Letexier. Le journal enrage de sa non-décision et s’inquiète de la santé de son portier. Le bilan médical est le suivant : 10 points de sutures et un traumatisme facial. Un nouvel épisode qui ne va pas arranger la cote des arbitres de Ligue 1.



Le Barça aurait pu signer Julian Alvarez



Le FC Barcelone aurait pu s’attacher les services de Julian Alvarez. En effet, Mundo Deportivo a révélé qu’en 2021, Barcelone avait la possibilité de le signer quand il était à River Plate. Sauf que le contexte à l’époque n’a pas incité le Barca a misé sur lui, préférant des joueurs plus expérimentés et efficace de suite comme Ferran Torres.



Il a finalement rejoint l’Atlético pour 75 millions d’euros, séduit par la présence de compatriotes comme Rodrigo de Paul et Nahuel Molina. Depuis, l’"Araignée" s’est acclimatée et forme un duo redoutable avec Antoine Griezmann. En pleine forme avec 12 buts et 2 passes décisives cette saison, l’attaquant argentin s’impose comme une pièce essentielle sous Diego Simeone. Retrouvailles entre Alvarez et le Barca prévues samedi soir.