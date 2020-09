La dent de Patrice Lumumba sera rendue à sa famille

La famille de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, a accueilli avec satisfaction une décision de justice selon laquelle la dent du héros de l'indépendance congolaise devrait lui être rendue.



Son neveu, Jean-Jacques Lumumba, a déclaré : "Lumumba est un héros que nous n'avons jamais enterré, la décision [d'un tribunal belge] est une bonne étape pour connaître la vérité... il y aura des étapes pour y arriver", a déclaré M. Jacques.



Il a déclaré que deux hommes qui ont été tués aux côtés de M. Lumumba, Joseph Okito et Maurice Mpolo, "sont aussi des héros du Congo" et que la vérité sur leur assassinat devrait être révélée également.



Un tribunal belge a décidé qu'une dent prélevée sur le cadavre de M. Lumumba devait être donnée à sa fille Juliana - qui avait écrit une lettre au roi de Belgique pour demander sa restitution.



M. Lumumba, qui est devenu le premier Premier ministre du Congo après son indépendance de la Belgique en 1960, a été assassiné en 1961 après avoir été enlevé par des combattants séparatistes.



Le gouvernement belge a joué un rôle dans sa mort et a présenté des excuses officielles en 2002.



Les agences d'espionnage britanniques et américaines seraient également impliquées.



La dent de Lumumba aurait été prélevée par un policier belge qui a aidé à se débarrasser du corps, rapporte l'AFP avant d'indiquer qu'elle a ensuite été saisie par les autorités belges.