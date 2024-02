La fédération saoudienne ouvre une enquête après le nouveau geste obscène de Cristiano Ronaldo

Ce dimanche face aux supporters du club d'Al Shabab, Cristiano Ronaldo avait répondu aux chants de "Messi, Messi" par un geste obscène en leur direction. La Fédération saoudienne a décidé, selon la presse locale, d'ouvrir une enquête.



CR7 est-il en totale roue libre? Le comportement du Portugais pose en tout cas question, alors que le joueur d'Al-Nassr a été aperçu en train d'effectuer un geste obscène en direction des supporters d'Al Shabab, ce dimanche à l'issue de la rencontre entre les deux équipes.



Une enquête ouverte après le nouveau dérapage de CR7

Chahuté pendant l'intégralité de la rencontre par les supporteurs adverses, n'hésitant pas à entonner des "Messi, Messi" durant la partie, le quintuple Ballon d'or a laissé exprimer sa frustration au coup de sifflet final d'une manière assez... inattendue. Alors qu'il était en train de saluer ses partenaires, CR7 a fixé le public avant de les provoquer gentiment en portant sa main gauche à hauteur de son oreille, pour leur signifier qu'il n'entendait pas les références à l'Argentin. Puis Ronaldo, fléchissant les jambes, s'est mis à mimer un geste d'apparence obscène.



Début février, le Portugais s'était également illustré en récupérant un maillot de l'équipe rivale jeté par terre par des supporteurs avant de le frotter contre son entrejambe puis de le jeter énergiquement en direction des tribunes.



Le journal saoudien Asharq al-Awsat a déclaré que la Fédération nationale de football saoudienne avait ouvert une enquête sur l'incident. "La commission de discipline est confrontée à la plus grande épreuve. Nous attendrons et verrons", a déclaré sur X (ex-Twitter) Waleed Al Farraj, un éminent écrivain et animateur de télévision saoudien. "Tout a ses limites, quelle que soit votre célébrité. C’est ainsi que fonctionnent les ligues majeures."



Le club d'Al-Nassr a, pour le moment, refuser de commenter.



