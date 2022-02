La gendarmerie de Faidherbe arrête un faux médecin qui tenait une clinique Vip

Les patients qui se rendaient à la clinique “Ligueyal Serigne Touba” sise à Pikine Nimzatt n’auraient jamais pu imaginer, avec tout le matériel et l’argent investis dans les 15 salles d’hospitalisation, le laboratoire d’analyses et la pharmacie, que l’homme qui est à la tête de structure sanitaire n’a aucune qualité pour exercer le métier de médecin.



Frôlant la soixantaine, A. O. Dème, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été arrêté le 1er février dernier par la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe. Informés des agissements du faux docteur, les hommes du Commandant Kandji ont demandé à un de leurs éléments de se présenter à la clinique comme un patient. Il est ressorti des éléments de l’enquête que le faux docteur, qui a un diplôme d’infirmer, travaillait avec un médecin.



A la mort de ce dernier, il a pris ses cachets nominatifs qu’il utilisait en même temps que les siens. A la suite de cela, il a ouvert une clinique, il y a une dizaine d’années, à Pikine Nimzatt où il occupait un immeuble R+3. Au premier étage, le mis en cause a installé un laboratoire d’analyses avec du matériel dernier cri.



Au deuxième niveau se trouve la pharmacie. Tous les médicaments provenaient clandestinement de Touba. Il y avait également à ce niveau, six salles d’hospitalisation avec 15 lits d’hôpitaux électriques, des splits, écrans plats, etc.



Une partie des salles étaient réservées aux Vip. Le troisième étage est occupé par le suspect et sa famille. L’investissement se chiffre à environ 50 millions Fcfa. Quatre personnes étaient employées dans la clinique. Il s’agit de deux aides-infirmiers, d’une préleveuse de sang et d’un gardien.



Étant donné qu’ils ne pouvaient pas se douter que leur patron n’avait pas de diplôme de médecin, ils n’ont pas été inquiétés par les gendarmes. Il en est de même pour les délégués médicaux qui collaboraient avec lui. Une recette journalière d’un peu plus de 200.000 FCfa et tout le matériel trouvé sur place ont été saisis par les hommes du Commandant Kandji.



A. O. Dème qui a reconnu les faits a été déféré hier devant le procureur de la République pour exercice illégal de la médecine, usurpation de titre et mise en danger de la vie d’autrui.



L’AS