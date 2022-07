La journaliste Mame Diarra Diop présente son ouvrage sur l’émigration clandestine intitulé « Retour à Ceuta et Melilla »

Dans son nouvel ouvrage intitulé « Retour à Ceuta et Melilla », la journaliste Mame Diarra Diop, qui travaille actuellement à la mission de l’ONU au Mali au sein de la radio « Mikado FM », revient sur l’actualité de l’émigration clandestine à travers un roman qui raconte l’histoire de plusieurs personnages qui bravent la mer, le désert, au péril de leur vie, pour rejoindre les côtes européennes.



Comme le souligne d’emblée, son confrère, Ibrahima Lissa Faye dans sa présentation « le livre, vous plonge dans l’enclave espagnole de Ceuta et de Melilla. Nous avons vu à travers Djbril et les autres personnages que Mame Diarra a essayé de détailler et de nous faire savoir ces jeunes qui bravent la mer, le désert pour tenter l’Eldorado », a expliqué le directeur de publication de PressAfrik.



« Nous avons également vu dans le roman que c’est la journaliste qui a parlé. C’est un ton qui est digeste, c’est un style où parfois il y a le dialogue. C’est une prose où elle raconte l’histoire et c’est captivant parce que c’est à partir des mots et des expressions utilisées (…). Il y a le descriptif nécessaire où les personnages jouent un rôle extraordinaire », a-t-il laissé entendre.



Selon l’auteure, le roman renvoi à l’émigration clandestine où des jeunes africains tentent par tous les moyens de franchir la frontière entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles au péril de leur vie.



« Ce livre Retour à Ceuta et Melilla est tiré de la réalité des migrants qui traversent le désert ou parfois tente de passer par la mer pour arriver en Europe et pour ça ils bravent beaucoup de dangers pour arriver jusqu’à Ceuta et Melilla, qui sont deux enclaves espagnoles au Maroc et c’est des lieux de transit pour les migrants. Ils bravent beaucoup de danger en escaladant les grilles au péril de leur vie », a expliqué la coordinatrice et productrice de radio.