La lettre ouverte de Jean-Luc Mélenchon à Karim Benzema

Depuis qu’il a exprimé son soutien au peuple palestinien, Karim Benzema est la cible d’attaques récurrentes de personnalités du gouvernement français. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin l’a accusé d’être en lien avec une organisation terroriste, tandis que la députée Valérie Boyer a demandé à ce que le Ballon d’Or et la nationalité française soient retirés à Benzema si les accusations de Darmanin se confirmaient. Une chose est sûre : le sujet Benzema permet à la classe politique de se répandre allègrement dans les médias. Pour preuve, c’est au tour de Jean-Luc Mélenchon (LFI) d’y aller de son commentaire. Mais cette fois, c’est pour défendre l’ancien Merengue.



«Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de "français de papier". Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. Petit fils de gens traités eux aussi de "français de papier" par les pétainistes qui retiraient leurs papiers à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans, je sais que la France appartient à tout ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas», a-t-il déclaré sur X.