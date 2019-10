La liste des 30 nommés au Ballon d'Or dévoilée ce soir

Qui succèdera à Luka Modric ? La liste du Ballon d'Or 2019 sera connue ce lundi. 'France Football', qui organise l'événement, va dévoiler les 30 noms en lice pour la récompense individuelle suprême.



Les premiers nommés devraient être annoncés après 18 heures.

Parmi les favoris pour cette année 2019, on retrouve les inévitables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais aussi Virgil van Dijk et Sadio Mané, qui ont remporté la Ligue des champions avec Liverpool. Par ailleurs, le Ballon d'Or féminin et le Trophée Raymond Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) sont aussi au programme, tout comme le nouveau prix qui va mettre en avant les gardiens de but : le Trophée Yachine.



Besoccer