La mairie de Ndiaganiao demande à Babacar Ngom de rétrocéder aux paysans de Ndingler leurs terres

Alors que le président de la Sédima va prendre la parole dans quelques instants, pour s’exprimer pour la première sur le litige foncier qui l’oppose aux paysans de Ndingler, le maire de la commune de Ndiaganiao, à Gana Gning a décidé lui de rompre son silence dans ce dossier qui défraie la chronique.



Alors que les communes de Sindia et de Ndiaganiao chacune de son côté, réclament la propriété des terres, le Conseil municipal de Ndiaganiao se dit prêt à défendre l'intérêt des paysans de Ndengler et demande à Babacar Ngom de rétrocéder les terres aux paysans, rapporte Dakar Actu.



Dans la même dynamique, ajoutent nos confrères, le Conseil municipal demande aussi à l'État de prendre ses responsabilités en réglant définitivement ce problème et de procéder à une délimitation précise de chaque commune...