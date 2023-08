La manifestation du Frapp de ce week-end interdite par le Préfet (Document)

Le préfet de Dakar a encore remis ça. Mor Talla Tine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a encore interdit la manifestation prévue demain, samedi, au terrain des HLM Grand-Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor, par le Front pour la révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp).



M. Tine a invoqué des "risques de troubles à l’ordre public et d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens".