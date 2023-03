La police pakistanaise tente d'arrêter l'ancien Premier ministre Imran Khan

Des agents d’Islamabad sont arrivés au domicile de M. Khan à Lahore, où des centaines de ses partisans s’étaient rassemblés, mais ils n’ont pas réussi à trouver l’ex-Premier ministre. “Une équipe de la police d’Islamabad est arrivée à Lahore pour arrêter Imran Khan afin de se conformer aux ordres du tribunal”, a indiqué la police d’Islamabad dans un tweet.

Le super-intendant de la police est entré dans une pièce de l’habitation, mais Imran Khan “n’y était pas présent”, a-t-on ajouté. Le mandat d’arrêt a été émis après que M. Khan ne s’est pas présenté devant le tribunal dans une affaire de corruption prévue le 28 février.

Évincé du pouvoir

Imran Khan est accusé de ne pas avoir déclaré les cadeaux qu’il a reçus pendant son mandat, ni les bénéfices qu’il a tirés de leur vente. Les fonctionnaires doivent déclarer tous les cadeaux, mais sont autorisés à conserver ceux qui ne dépassent pas une certaine valeur.

Shah Mehmood Qureshi, vice-président du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de M. Khan, a déclaré aux journalistes que l’avis qu’ils avaient reçu de la police d’Islamabad ne contenait “aucun ordre d’arrestation”. “Nous allons consulter nos avocats et suivre la procédure légale”, a-t-il ajouté. Les tribunaux pakistanais sont souvent utilisés pour lancer des procédures longues et fastidieuses dans le but d’étouffer l’opposition politique dénoncent les défenseurs des droits de l’Homme.

Evincé du pouvoir par un vote de défiance en avril, M. Khan, qui a été blessé par balle lors d’un rassemblement l’année dernière, fait pression pour que des élections anticipées aient lieu au plus tard en octobre. Il a notamment organisé des manifestations, s’est retiré du Parlement ou a encore dissous les deux assemblées provinciales contrôlées par son parti afin de forcer la main au gouvernement. Le pays, qui compte plus de 220 millions d’habitants, est en proie à de graves difficultés économiques avec une inflation galopante, des réserves de change insuffisantes et un enlisement des négociations avec le FMI.