La presse européenne rend hommage à Raphaël Varane, réunion secrète entre le Bayern Munich et Musiala

Raphaël Varane a fait ses adieux, Musiala et le Bayern Munich discutent prolongation et Mike Maignan va bientôt prolonger, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La presse félicite Varane

L’heure est aux hommages pour Raphaël Varane. Le légendaire défenseur des Bleus, champion du monde en 2018, quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a annoncé mettre fin à sa carrière hier. L’Équipe décrit sur sa une un joueur qui avait la classe jusqu’au bout. Le journal insiste sur le fait que sa carrière ne se résume pas simplement à son palmarès. Le Parisien parle d’un géant qui s’en va.



Le Progrès évoque un monument. La presse étrangère lui fait aussi honneur à l’image du Daily Star, qui explique que Varane rendait le fait de défendre facile. Idem en Espagne avec Marca qui indique qu’il a acquis le statut de légende. Didier Deschamps, Paul Pogba, Karim Benzema ou encore Hugo Lloris, pour ne citer qu’eux, l’ont également félicité pour son parcours. Merci légende et bonne chance pour la suite.



Musiala pose ses conditions pour prolonger



Bild dévoile qu’une réunion, à la base secrète, a eu lieu la semaine dernière dans l’arrière-boutique d’un restaurant. La direction bavaroise ne veut pas perdre son joyau Jamal Musiala. Mais c’est bien le jeune crack qui mène la danse.



Il a fixé quatre conditions pour continuer son aventure au club. Il doit devenir la pièce centrale du projet, l’équipe doit être construite autour de lui, il veut prendre le numéro 10 et il souhaite des renforts, et veut que le Bayern attire son ami Florian Wirtz, avec qui il est en contact permanent.



Enfin, il veut faire partie des meilleurs salaires du club, au même niveau que Kimmich, Kane ou Sané. Son objectif à terme est clair, gagner la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Réponse dans les prochaines semaines pour voir si un terrain d’entente est trouvé.



Maignan proche d’une prolongation



Il est question d’une prolongation pour Mike Maignan. Malgré ses problèmes physiques récurrents, l’AC Milan lui maintient sa confiance. Le Corriere dello Sport révèle qu’un accord est proche d’être trouvé entre les parties pour une extension de bail jusqu’en 2028, assorti d’un salaire de 5M€ avec pas mal de primes et de bonus, pouvant faire monter le tout jusqu’à 7M€. Un contrat similaire à celui qu’avait proposé le club pour Rafael Leão.