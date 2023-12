La réaction amère de CR7 à un classement des meilleurs joueurs 2023

Comme tous les ans, l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) publie son classement des meilleurs joueurs de l’année civile. Et pour 2023, l’institut a placé l’attaquant de Manchester City Erling Haaland leader, avec le buteur parisien Kylian Mbappé et le néo-Floridien Lionel Messi pour compléter le podium. On retrouve également le Madrilène Jude Bellingham (5e) ou encore Rodri (4e), Kevin De Bruyne (6e) et Bernardo Silva (8e), vainqueurs de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City.



Mais un homme n’est pas présent dans ce top 10 et l’a fait savoir : Cristiano Ronaldo. Auteur de 53 buts sous les couleurs d’Al-Nassr toutes compétitions confondues, l’attaquant portugais s’attendait sûrement à être présent dans cette prestigieuse, mais n’a pas hésité à faire part de son mécontentement avec ironie.



Sous la publication d’A Bola présentant le classement, le quintuple Ballon d’or a commenté plusieurs emojis qui "pleurent de rire", n’appréciant ainsi pas son absence. Le message est passé…