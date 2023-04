La sécurité des journalistes et la question de l'impunité au menu d'une rencontre à Abidjan

La question de la protection des journalistes fait l’objet d’un large cadre de coopération entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et l’UNESCO. La rencontre qui a été présidée par le représentant régional duHCDH, Robert KOTCHANI a pour, entre autres objectifs, de mettre en place "le Plan d'action de l'ONU sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, élaboré en 2012".



« Cette rencontre organisée en partenariat avec la Direction des Droits de l’Homme au Sénégal, l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal et l’Association Femmes et Médias avait permis d’aborder la problématique sous un angle régional et la nécessité d’une mise à l’échelle rapidement afin de lancer les jalons d’un réseau régional de médias pour la promotion des Droits Humains, de la Liberté d’Expression et d’une approche intégrée du Genre par les médias », explique M. KOTCHANI.



Pour lui, cela « s’inscrit dans un large spectre de protection de la liberté des médias et des droits des journalistes. Entre autres objectifs, ce collectif de journalistes promeut des médias indépendants, libres et la reconnaissance publique de la valeur de l'accès à l'information. Il contribue également à la prévention et à la protection des journalistes, avec une attention particulière pour les femmes journalistes. »



En novembre 2019, deux entités de l'ONU ont conclu un protocole d'accord décrivant une coopération renforcée pour promouvoir la sécurité des journalistes. Ainsi, cette rencontre permettra de sensibiliser les journalistes sur le mandat du HCDH, et de les former aux mécanismes de droits de l’Homme. « La tenue des sessions de Dakar et d’Abidjan a permis de faire ressortir, l'importance pour les journalistes d'avoir des formations spécialisées sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'Homme, dispensées par le HCDH ainsi que des sessions visant à renforcer leur protection en instaurant un dialogue avec les institutions Etatiques, les agences des Nations unies à savoir l’UNESCO et Onu femmes ; mais aussi d’élargir le réseau des Journalistes en Droits de l’Homme aux autres pays de la région », informe M. KOTCHANI.



Partant des considérations et des recommandations formulées en 2021 et 2022, la priorité est devenue celle de former les journalistes, avec un accent particulier sur les femmes du secteur. « Cette année de la célébration majeure des 75 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la veille de la Journée Internationale de la liberté d’expression, nous avons opté pour le format présent d’une toute première rencontre régionale des réseaux de presse en ligne francophone, permettant ainsi de vous réunir ici avec les contributions essentielles et considérables de l’ONU Femmes et de l’UNESCO sans lesquels nous n’aurions pu atteindre cet objectif », souligne t-il.



Le représentant régional du HCDH espère que cette rencontre et les travaux qui y ont été faits permettront d’aboutir à la conception d’un ambitieux programme conjoint et transversale sur la contribution des médias à la promotion des Droits Humains, à la liberté d’expression, à la lutte contre les stéréotypes dont sont victimes les femmes mais surtout à la lutte contre les discours haineux source de conflits et d’instabilité.