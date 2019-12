« La situation de la Casamance est maîtrisée », assure le chef d’Etat major général des Armées

Cheikh Guèye, chef d’Etat major général des Armées du Sénégal a assuré que la situation de la Casamance, zone située au sud du pays et en proie à un conflit armée de plus de 30 ans, est maîtrisée, lors d’un entretien avec L’Observateur.



« Comme nous pouvons le contacter, la situation dans la région naturelle de Casamance est maîtrisée. Grâce à l’engagement et à la détermination de nos forces de l’ordre, nous sommes parvenus à ramener la violence à un niveau très bas. Nous assistons de temps à autres, à des actes de grand banditisme », a dit le chef d’Etat major.



« Mais globalement, la situation est calme et sous contrôle. De efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics en termes de mobilité, de puissance de feu et de protection des combattants, avec la dotation en équipements spéciaux de nature à amoindrir es pertes », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, il affirme que le chef de l’Etat a pris des mesures fortes allant dans le sens de l’amélioration de la condition militaire, en relevant les taux de la prime journalière d’intervention de l’indemnité journalière d’opération. Il a pris aussi des mesures inédites pour une meilleure prise en charge des blessés graves, des familles des militaires tombés au champ d’honneur.