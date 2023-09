La tentative de suicide de Beka Beka choque le monde du foot, le héros Angel Di Maria adoubé par la presse portugaise

La presse européenne sous le choc après la tentative de suicide de Beka Beka, la presse portugaise rend hommage à Di Maria, le rêve fou de Newcastle, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La dépression, un sujet tabou dans le foot

Nous sommes obligés de revenir sur la grosse information de la veille, c’est évidemment la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka. Le quotidien régional Nice-Matin revient longuement sur «la frayeur Beka Beka» dans ses pages intérieures. Durant 3h30, le joueur de l’OGC Nice a tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans le vide depuis le viaduc de Magnan avant de se raviser, dissuadé par des heures de discussions avec les secours. Le journal L’Equipe parle de «journée d’angoisse à Nice» alors que La Provence préfère souligner que «Beka Beka est sain et sauf après sa tentative de suicide». En Espagne, le journal Sport relaye aussi dans ses pages intérieures cette nouvelle qui a choqué tout le monde. Depuis quelques semaines, l’ancien Caennais disposait d’un suivi psychologique. Sa terrible fragilité du moment n’avait pas été perçue jusque-là. D’après la FIFpro (le syndicat mondial des joueurs), 38% des footballeurs présentent des symptômes dépressifs et d’anxiété durant leur carrière. Nous apportons évidemment notre plus grand soutien au joueur et à sa famille.





On file au Portugal avec le Classico entre le SL Benfica et le FC Porto qui s’est joué hier soir. Une affiche de gala qui s’est soldé sur le score de 1-0. Et qui d’autre qu’Angel Di Maria qui a de nouveau endossé le costume de sauveur pour donner la victoire aux siens. Pour le journal Record, «Di Maria chasse les dragons». Sur un nuage depuis son retour au Portugal, le champion du monde argentin était au bon endroit au bon moment dans la surface de réparation pour reprendre un centre dévié de Neres. Toute la presse adoube El Fideo ce samedi matin à l’image du journal O Jogo qui titre «tout simplement Di Maria». Le journal A Bola a trouvé un nouveau surnom au duo argentin-brésilien Di Maria-Neres, «Tango et Samba». Dans une ambiance survoltée, Di Maria a fait monter la température d’un cran en montrant son maillot lors de sa célébration. Benfica s’est provisoirement emparé de la première place du classement, alors que Porto, qui a évolué à 10 contre 11 dès la 19ème minute de jeu, concède sa première défaite en championnat.



Le rêve démesuré de Newcastle



Kylian Mbappé se retrouve à la Une du Daily Mail ce samedi matin. Les Toons de Newcastle se projettent déjà sur le choc en Ligue des Champions face au PSG mercredi prochain et rêvent tout simplement du crack français. Dans ses pages intérieures, le tabloïd anglais nous offre un photo montage du Français sous le maillot des Magpies avec le titre suivant : « droit de rêver ». Depuis le rachat par les Saoudiens, les supporters se mettent à rêver d’une équipe galactique. Et ces derniers se verraient bien accueillir «le meilleur joueur du monde», selon les dires du tabloïd anglais. Néanmoins, ce rêve semble impossible et contraire à la politique sportive du club qui est d’identifier un joueur de valeur pour ensuite la multiplier. Pour l’instant, ils veulent plutôt signer le prochain Mbappé. Le rêve est toutefois permis puisqu’on rappelle qu’à l’heure actuellement, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Dans trois petits mois, il sera libre de discuter avec n’importe quel club. A moins que…