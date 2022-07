La trahison de la démocratie ou chronique d'un désordre annoncé...Tribune signée par 83 intellectuels

Ce Texte est une tribune signée par un collectif signé de 83 intellectuels



La trahison de la démocratie ou chronique d'un désordre annoncé



Nous convions l’ensemble des forces vives de la nation à s’engager dans la tâche de refondation de la démocratie et de l’État de droit. La rupture, dans la manière de gouverner notre cher Sénégal, est d’une brûlante urgence



La campagne électorale pour les élections législatives se déroule pour l’heure sans trop de heurts. Avons-nous pour autant définitivement éloigné le péril sur la paix civile, dernièrement redouté, avec les événements qui ont plongé le Sénégal dans la peur du chaos ? A notre sens, le péril subsistera tant qu'exhalera le souffle pernicieux qui entretient le brasier : la répétition de la trahison de la démocratie une fois qu’elle a ouvert les portes du Palais.



Certes, l’idée de réduire la démocratie, et subséquemment la citoyenneté, à ses exclusifs moments électoraux est un désastre. Néanmoins, la compétition électorale est un rouage important de la démocratie et les personnels en charge des institutions de la République portent une responsabilité première dans sa défense contre les pulsions autocrates. La trahison de cette responsabilité ne peut avoir pour effet que d’engendrer, en dépit de l’intensité des répressions, une résistance qui se paie au prix fort.



Voilà pourquoi des interdictions d’exercice de droits constitutionnels ont été récemment contestées au prix du sang. Voilà pourquoi des partis-pris si incroyablement inélégants et préjudiciables de la part de la Justice, de l’Administration centrale et de ses démembrements, ont fini d’échapper au seul Souverain qu’est le peuple et de le plonger dans l’émoi. Et pour cause ! A l’absence de séparation des pouvoirs et à l’absence de neutralité de la Justice et de l’Administration sempiternellement dénoncées, sont venues s’ajouter des entorses inédites et surréalistes liées à l’égalité de traitement des coalitions politiques dans le cadre d’une même compétition électorale.



Les regards, ici, peuvent-ils manquer de se diriger vers le président de la République ? En tant que clef de voûte des institutions, n’est-ce pas à lui qu’il appartient de veiller au respect de la Constitution, à la séparation des pouvoirs, au respect de l’État de droit et des libertés fondamentales, au respect de l’égalité stricte des citoyens devant la loi ? C’est pourquoi, nous ne pouvons pas comprendre l’honneur, ou plutôt le déshonneur, que son camp a mis à défendre avec hargne l’indéfendable (une joute supposée démocratique avec la présence de « demi-listes »), ou encore les voix qui s’élèvent pour baliser la quête d’un « troisième mandat », et qu’au même moment le laxisme soit la caractéristique première des positionnements de ce même camp sur les flagrants délits d’enrichissement illicite, sur la prédation foncière, sur le bradage des ressources naturelles, sur les régimes de privilèges accordés à des « citoyens (pas) comme les autres », ainsi qu’à de hauts fonctionnaires d’un État qui jusqu’ici a peu mérité les sacrifices quotidiens de millions de Sénégalais des campagnes, des villes et de la diaspora.



A présent que le sort en est jeté et que l’on est dans la dernière ligne droite d’une campagne électorale décisive pour l’avenir de notre pays, est-ce trop demander, à la classe politique, de faire de cette compétition, une joute des idées ? Quelques exemples. Au vu des brûlantes obligations sécuritaires auxquelles font face les pays de la sous-région, des propositions concrètes sont attendues d’elle sur les moyens de conservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays. Au vu de l’inflation galopante et des pénuries qui menacent tous les pays du fait de la guerre en Europe, il serait souhaitable de l’entendre sur la manière de régler les urgences sociales et économiques qui paupérisent nos populations et portent atteinte gravement à leur dignité.



Face au péril de l’émigration clandestine, par la mer et le désert, qui constitue le lot d’une jeunesse désespérée, il serait opportun d’apprendre comment elle entend lui restituer les raisons d’espérer un emploi, en fonction exclusivement de ses compétences, mais aussi les raisons de croire de nouveau au mérite et à la récompense de l’effort consenti. Face aux stratégies de reprise en main, par l’ex-puissance coloniale, de ce qu’elle considère être son pré-carré, nous aimerions être édifiés sur la manière dont tous les acteurs comptent s’engager à la tâche de reconquête de la souveraineté pleine et entière de notre pays.



Au demeurant, parce que le Collectif de signataires de cette tribune entend, en toute humilité, jouer son rôle d’intellectuel en « se mêlant » de ce qui ne va pas dans le corps social et politique, nous voudrions, pendant que cette campagne électorale bat son plein, mettre en garde tous les citoyens sénégalais contre l’instrumentalisation des appartenances. Nous voudrions interpeler les autorités religieuses et coutumières pour les inviter au refus de la manipulation politicienne.



Nous voudrions inviter les forces de défense et de sécurité au respect consciencieux de la dignité et de l’intégrité des citoyens sénégalais et particulièrement au bannissement des traitements inhumains ou cruels des détenus. Pour finir, nous convions l’ensemble des forces vives de la Nation à s’engager urgemment dans la tâche de refondation de la démocratie et de l’État de droit. La rupture, dans la manière de gouverner notre cher Sénégal, est plus que jamais d’une brûlante urgence !



Signataires



