«La volonté de Macky est d'organiser les Locales au cours de l'année 2021», selon Ismaîla Madior Fall

Abordant la question des élections locales qui fait encore l'objet de débat dans l'espace politique, Ismaïla Madior Fall a tenu à laver à grande eau Macky Sall. Selon lui, le souhait du président de la République est d'organiser les élections Locales au courant de l'année 2021.



«Mais c'est le Dialogue national qui a dit qu'il faut au préalable auditer le fichier qui avait déjà un taux de fiabilité de 98% à la veille de l'élection présidentielle, et qu'il fallait aussi évaluer le processus électoral», indique l'ancien ministre de la Justice. «Donc pour une fois, la faute n'est pas imputable au pouvoir», lâche t-il dans les colonnes du journal L'As.



Pour Ismaîla Madior Fall, le Président Sall a toujours privilégié le consensus. «Par conséquent, c'est normal qu'il se conforme au résultat du Dialogue», dit-il tout en ajoutant que les locales auraient pu se tenir même en 2020. D'autant que le Président Macky Sall qui venait de remporter les élections avec plus de 58% des voix avait le vent en poupe et allait les remporter.»