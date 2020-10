Lancement vente cartes du Pds sur fond d’échauffourées: des pro-Bara Gaye gazent l’assistance et gâche la cérémonie

Il aura fallu l’intervention des forces de l’ordre à coups de grenades lacrymogènes pour restaurer l’ordre devant la Permanence Mamadou Lamine Badji où s’est tenu ce vendredi, le lancement de l’opération de la vente de cartes du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Des jeunes qui seraient mobilisés par Bara Gaye, responsable du parti et membre du Collège des Secrétaires généraux, ont voulu exprimer, par la manière forte, leur désaccord sur le choix du président de séance porté sur la personne de Doudou Wade. Armés de pompes à gaz, ils ont interrompu le discours inaugural de ce dernier. S’en sont suivis des affrontements avec des militants sur place vers 17 heures à l’intérieur du siège du parti, jusqu’à l’extérieur, perturbant la circulation des biens et personnes sur la Voie de Dégagement Nord (VDN).



Les forces de l’orde alertées, sont intervenues et ont effectué des tirs de grenades lacrymogènes pour disperser les deux camps. D’après une militante du Pds interrogée, c’est le président Abdoulaye Wade qui a clairement défini la règle de désignation du président de séance pour cette cérémonie de lancement, en ordonnant au plus ancien des 11 Secrétaires généraux de présider l’événement de ce vendredi. Et il se trouve que c’est l’ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Doudou Wade, qui est le plus âgé du Collège de Secrétaires généraux.



Vers 18 heures, le calme est revenu et la cérémonie de lancement à finalement pu se tenir sous la présidence de monsieur Doudou Wade.