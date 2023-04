Le Bayern Munich perquisitionné pour blanchiment d’argent, la presse française craint le pire pour la finale de la Coupe de France

Une nouvelle crise d’envergure à gérer pour les dirigeants du Bayern, la finale de la Coupe de France met au diapason les quotidiens du pays et Rafael Leão a pris une grande décision pour la suite de sa carrière, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Descente de police au Bayern



Après avoir longtemps fait figure d’exemplarité en louant l’institution, il faut croire que le Bayern Munich retombe dans ses travers de l’époque «FC Hollywood», car les scandales s’enchaînent en Bavière.



Comme le rapporte le quotidien BILD ce matin, des enquêteurs de l’Office fédéral de la police criminelle, en coopération avec l’Office de la police criminelle de l’État bavarois, ont fouillé mardi le stade Allianz Arena et le siège du club munichois. Le Bayern serait lié à un milliardaire, Alisher Usmanov, un partisan du président russe Vladimir Poutine.



Après le début de la guerre d’Ukraine, l’oligarque s’est retrouvé sur la liste des sanctions de l’UE et ses avoirs ont été gelés. Il est accusé de blanchiment d’argent. À cause de son amitié avec le président honoraire du Bayern, Uli Hoeneß, les enquêteurs recherchent de possibles preuves d’évasion fiscale dans les enceintes du club. On ne connaît pas encore le résultat des perquisitions.



Le parquet responsable de Francfort a déclaré sur demande que leur «autorité ne mène aucune enquête ni amende contre le FC Bayern Munich ou les responsables ou les membres du club.»



Rafael Leão prolonge



La Gazzetta Dello Sport a fait une grande annonce ce matin. Le journal au papier rose révèle que Rafael Leão a enfin donné son accord pour une prolongation avec l’AC Milan, une réponse longuement attendue par les dirigeants italiens.



Le portugais est prêt à signer un nouveau bail de 5 ans avec les Rossoneri. L’accord verbal est total. Les détails du nouveau contrat ont déjà été définis à la Casa Milan, mais pour que tout se concrétise, l’attaquant doit d’abord résoudre ses problèmes avec le Sporting.



Le tribunal arbitral du sport portugais a décidé de donner raison au Sporting, condamnant le joueur à verser environ 22 millions d’euros à son ancien club. Bon, il devrait rapidement combler cette dette, car le quotidien italien rapporte que Leão devrait toucher un peu plus de 7 millions d’euros net par an grâce à son nouveau contrat.