Le Bayern Munich veut vendre Mané, Sané et Gnabry, la presse française sous le choc après les incidents en Ligue 2

Le Bayern Munich veut virer ses grandes stars, la dernière soirée de Ligue 2 a déplu aux journaux de l’Hexagone et les confidences d’Hugo LLoris, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Une Ligue 2 plongée dans le suspens



Le match décisif opposant les Girondins à Rodez a été interrompu après l’agression d’un joueur de Rodez venant d’ouvrir le score par un spectateur bordelais.



Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la LFP a annoncé une réunion de la commission de discipline ce lundi pour statuer sur cette rencontre arrêtée.



La montée semble plus que jamais compromise pour Bordeaux, on peut voir les joueurs complètement dépités sur la Une du quotidien Sud Ouest qui titre «cauchemar» comme le journal l’Équipe.



Surtout que sur les autres pelouses, Le Havre a assuré le titre avec une victoire 1-0 à domicile contre Dijon, même si des supporters ont interrompu la fin du match en rentrant sur la pelouse trop tôt pour célébrer.



Il ne reste plus qu’une place pour la montée, et elle semble prise pour l’instant pas le FC Metz. Avec un succès 3-2, le bonheur est grenat au Stade Saint-Symphorien.



Les messins seront en Ligue 1 la saison prochaine, à moins que Bordeaux-Rodez soit rejoué, et que les girondins fassent un énorme carton. Puis, il y a les relégués, Niort, Nîmes et Dijon, et par contre, c’est toujours flou pour Rodez et Annecy.



Il y a eu aussi de gros incidents en amont d’un match de Ligue 1. Des violences ont éclaté entre supporters en Corse vendredi soir avant la rencontre AC Ajaccio-Olympique de Marseille de samedi. Le maire a demandé l’annulation.



Le Bayern lance un grand ménage



Selon la presse allemande, Xavi apprécie le profil de Kimmich et ne serait pas contre un transfert cet été. En conférence de presse, le coach catalan explique que s’il y a une porte ouverte, le Barça tentera des négociations.



Surtout que d’après le média Bild, les dirigeants bavarois préparent un dégraissage massif. Les stars du club ne seront pas épargnées par la refonte totale de l’effectif, si l’équipe munichoise reçoit une bonne offre pour Mané, Sané ou Gnabry, elle les vendra. Le trio offensif n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux en début de saison.



En attendant, Thomas Tuchel aurait appelé Declan Rice pour le convaincre de rejoindre le Bayern, mais le milieu de West Ham est prêt à snober le champion d’Allemagne pour rester en Angleterre, selon le Daily Mail et Sky Sports.



Hugo Lloris envisage un départ



Nice Matin, ce samedi, a eu le droit à une longue interview d’Hugo Lloris. Le gardien de Tottenham, champion du Monde 2018 s’est confié sur son avenir.



Il assure réfléchir à un départ : «J’ai des envies d’autres choses, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible. Mais je n’oublie pas que j’ai encore un an de contrat avec Tottenham et que dans le football, il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer» explique-t-il.



Par contre, il n’envisage toujours pas la retraite, ou d’aller dans un championnat non européen comme en Arabie Saoudite. Bien évidemment, le quotidien régional a évoqué un possible retour dans son club formateur.



Voici sa réponse : « Nice, c’est ma ville, mon club, mes racines. Il y a une saison qui doit se terminer, du mieux possible, des gardiens en place. Je ne suis pas demandeur, je n’ai jamais forcé les choses. On verra où le destin me mène. Je suis ravi d’être invité à l’Allianz Riviera contre Lyon».