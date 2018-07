Le Brésil en quart de finale !

Le Brésil s’est qualifié en quart de finale face au Mexique par deux buts à zéro. Après une première mi-temps avec une légère domination des Brésiliens, ces derniers vont appuyer sur l’accélérateur avec un Neymar de plus en plus en forme.



Sans trop forcer, le Brésil s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2018. En effet, Neymar et Cie, se sont défaits des Mexicains qui n’ont pas cependant démérités.



Tout est parti lorsqu’à la 51éme minute, le milieu de terrain brésilien Willian a déposé le défenseur mexicain avant de centrer en force dans la surface de réparation. Aux aguets, Neymar n’avait plus qu’à tendre le pied pour placer la balle au fond.



Mais le calvaire des Mexicains n’avait pas encore pris fin car, à la 88éme minute, sur un tir de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Firimino entré en seconde période trompa Ochoa pour inscrire le second but de la partie.