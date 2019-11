Le Cameroun sera-t-il prêt pour accueillir la CAN 2021? Patrick MBoma en doute …

De passage en Côte d’ivoire, l’ancien numéro 10 des Lions indomptables du Cameroun, Patrick Mboma s’est prononcé sur l’organisation de la CAN 2021.



Alors que la première journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 débute ce mercredi 13 novembre, on se demande si le Cameroun sera prêt à accueillir la compétition. C’est en novembre 2020 lors de la 6e et dernière journée que l’on connaîtra les 24 équipes qualifiées pour la prochaine CAN.



Est-il prématuré de parler à nouveau de péril sur la CAN 2021 ? Les informations qui se greffent à l’actualité autour de la préparation de cette prestigieuse compétition dont l’organisation a été confiée au Cameroun, poussent certains observateurs à répondre à cette question par la négative.



Patrick Mboma n’est pas optimiste que son pays sera prêt à 100% pour abriter ce grandissime événement continental. L’ancien Lion Indomptable ne s’est pas montré rassurant quant à la capacité de son pays à organiser l’événement continental: « Le Cameroun est en retard par rapport à ses infrastructures (sportives) même si à ce niveau je ne m’inquiète pas trop. Mais, il y a les routes, les aéroports… J’ai bien peur que les travaux ne reprennent pas. Il faut donc construire et faire mieux », a-t-il déclaré.



C’est qu’il devient difficile de parler avec enthousiasme et sérénité du train des préparatifs de cette grand’messe du football africain. Les propos de Patrick Mboma sèment le doute sur la capacité du Cameroun à organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2021, et qui confortent la thèse d’un plan B évoqué par le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderraouf Bernaoui. Ce dernier a annoncé que la Confédération africaine de football a déjà « demandé à l’Algérie de se tenir prête pour la CAN 2021 ».



Pour rappel, la CAF aurait tenu en alerte l’Algérie pour l’organisation de la CAN 2021 au cas où le Cameroun ne serait pas prêt. Une hypothèse écartée quelques jours plus tard par le président de la Fecafoot estimant que son pays va abriter l’édition de 2021.



