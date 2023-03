Le Coordonnateur de Pastef Tivaouane arrêté pour des déclarations incendiaires

Les arrestations de militants et responsables de Pastef continuent au Sénégal. Madiaw Diop, le coordonnateur de la JPS/Pastef du département de Tivaouane, a été arrêté, ce matin, à Dakar où il travaille. Il a été conduit à la Section de recherches de Thiès. Selon le coordonnateur départemental du Pastef/Tivaouane, M. Mboup, «c'est suite à sa déclaration du dimanche 5 mars, lors d'une manifestation, qu'il a été interpellé».



Au cours de cette grande mobilisation, le coordonnateur départemental de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) avait dit que «la révolution doit se faire dans les 45 départements du Sénégal», invitant tous les militants à «se préparer à venir en masse le 14 mars chez Ousmane Sonko pour l'accompagner au tribunal le 16 mars».



Madiaw Diop disait : «Notre leader a été victime de toutes sortes d'attaques ces trois dernières années.» Et de menacer : «Nous allons nous en prendre à tous les leaders de Tivaouane, s'ils ne laissent pas notre leader en paix.»



Et de poursuivre : «Les limiers ont assiégé le domicile de notre leader, alors qu'aucun juge n'en a donné l'ordre. Le "gatsa-gatsa" est à son heure. Pour cette prochaine confrontation, nous n'accepterons aucun compromis d'où qu'il vienne. Nous allons raser ce pays. C'est moi qui vous le dis.»