Le Covid19 continue sa propagation en Afrique

En fin de semaine dernière 6 nouveaux pays ont officiellement déclaré des cas d'infection au Covid 19.



Les autorités de la Guinée équatoriale, du Rwanda et de la Namibie font partie de ceux qui ont signalé leurs premiers cas samedi.



Le virus est désormais présent dans vingt-trois nations du continent selon les estimations.



A l'heure actuelle, quasiment tous les gouvernements africains ont instauré des mesures de prévention et de contrôle, craignant qu'une épidémie plus large ne mette à rude épreuve les services locaux dont les infrastructures sanitaires sont insuffisantes.



Les fermetures des écoles et universités, celles des frontières, l'interdiction des rassemblements de plusieurs personnes, notamment sur les lieux de culte ou des cérémonies, ont été décidées dans les pays affectés.



Des sanctions sont également prises à l'encontre des auteurs de fausses nouvelles qui outre les amendes, seront passibles de peine de prison.