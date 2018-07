Le DG des Mines, Ousmane Cissé tacle sévèrement l’opposition

Ousmane Cissé, Coordinateur communal de l’APR à Kébémer n’a pas mis du temps pour répondre aux avocats de Khalifa Ababcar Sall qui on tenu une conférence de presse vendredi, pour exiger de l’Etat du Sénégal à respecter la décision de la CEDEAO. Selon le Directeur général des Mines et de la géologie, l’opposition veut aller en guerre sans armes.



« L’opposition veut aller en guerre sans armes. Et pour aller en guerre, il faut deux types d’armes. Avoir un bon candidat, l’opposition n’en a pas. Et la deuxième, il faut avoir un programme. Vous ne pouvez pas dire que la personne (Karim Wade, ndlr) est votre candidat et votre programme, l’opposition n’en a pas. Le candidat le plus favorable, le plus versé à cela, c’est Macky Sall », déclare-t-il



Le Directeur général des mines et de la géologie de tacler sévèrement Me Madické Niang et ses camarades : «l’opposition doit éviter de faire de la candidature fictive de Karim Wade, une occasion pour organiser une kermesse politique. Je ne vois pas en quoi on peut imposer à une institution de la République un candidat qui, d’après notre système judiciaire n’est pas qualifié à être candidat à la présidentielle de 2019. Il faudrait qu’on cherche à respecter nos institutions, nos lois et règlements et les principes de la démocratie » .



Interpelé sur l’affaire du maire de Dakar, M. Cissé avoue que la CEDEAO n’a pas demandé de libérer qui que ce soit. Selon lui, « la CEDEAO a dit, que dans un espace de temps, avant la levée de l’immunité parlementaire du candidat, les actes qui ont été posés n’ont pas été des actes conformes aux dispositions de la loi. Mais ne dit pas qu'il faut libérer qui que ce soit »., précise-t-il.



Pire, dit-il, « il faut aussi éviter de tomber dans un débat. Comment vous pouvez aller dans un marché, on vous prend la main dans le sac, mais il vous dit la façon dont vous m’avez pris n’est pas bonne. La CEDEAO n’a jamais contester les faits qui ont été établis. Je pense que la décision de la CEDEAO n’est pas une décision qui a été contestée, c’est de l’amalgame ».



M. Cissé a aussi minimiser les réalisations de l’ancien président Me Wade à Kébémer. « Vous savez que Kébémer était la ville de l’ancien président de la République du Sénégal. Mais il n’y a pas beaucoup de changements observés. Ces changements ont été mineurs. Nous avons besoin d’une ville qui change».