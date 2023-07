Le F24 annonce un grand rassemblement le 21 juillet prochain

La Plateforme "des forces vives de la Nation F24", qui regroupe plus d’une centaine de partis et d’organisations de la société civile annonce un grand rassemblement à la Place de la nation le vendredi 21 juillet 2023. Aliou Sané et Cie invitent tous les Sénégalais à venir massivement pour exiger la libération des "détenus politiques" et "détenus d'opinions", de lutter également pour une élection libre transparente et inclusive.



« La Plateforme des forces vives appelle à un grand rassemblement le vendredi 21 juillet 2023 à partir de 15 heures à la Place de la nation pour la libération des détenus politiques pour une participation libre pour une élection libre et transparente et pour les libertés publiques », a annoncé Aliou Cissé, vice-coordonnateur de la Plateforme F24 lors d’une conférence de presse, tenue, ce mardi.



Celui-ci ajoute : « Nous voulons que le rassemblement du 21 juillet soit encore plus massif et pacifique. Un rassemblement dont l’objectif sera de rassembler le peuple dans toute sa diversité à la Place de la nation pour que le régime du Président Macky Sall libère les centaines de détenus politiques et d’opinions qui sont dans les prisons depuis plusieurs mois ».



D’après le coordonnateur du mouvement Y’en a marre, le rassemblement permet de mettre en garde le Président Macky Sall de ne pas torpiller le reste du processus électoral.



« Tous les Sénégalais ont besoin des élections libres, transparentes et inclusives et qu’on laisse à tout candidat qui veut briguer le suffrage des Sénégalais de participer. Et d’exiger que cette farce politico-judiciaire dont Ousmane Sonko, membre du F24, est victime que ça s’arrête et qu’il puisse participer à l’élection ainsi que tous les Sénégalais qui veulent briguer la magistrature suprême ».