PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Le FMI finalise son analyse sur la viabilité de la dette du Sénégal
Le Fonds monétaire international (FMI) poursuit l’examen de la dette du Sénégal, étape indispensable avant toute reprise de financement. L’institution, en collaboration avec la Banque mondiale, « travaille à la finalisation d’une analyse actualisée de la viabilité de la dette », a indiqué sa porte-parole Julie Kozack à Washington. Elle a précisé que les discussions en cours visent à « évaluer la dynamique de la dette et la crédibilité de la stratégie de financement » mise en œuvre par les autorités sénégalaises.
 
Cette analyse conditionne le retour du Sénégal à un programme d’aide du FMI. Une mission du Fonds, présente à Dakar la semaine dernière, s’est achevée sans accord. Le précédent programme, d’un montant de 1,8 milliard de dollars, avait été suspendu en 2024 après la révélation d’une dette cachée de 7 milliards de dollars.
 
Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment exclu toute restructuration, estimant que le pays devait honorer ses engagements « sans renoncer à sa souveraineté économique ». Cette position a provoqué une tension sur les marchés : les rendements des obligations sénégalaises à long terme ont augmenté, tandis que ceux des titres à plus court terme reculaient.
 
Le FMI a assuré qu’aucun remboursement anticipé ne serait exigé dans le cadre du programme gelé. « Le personnel et la direction ne demanderont pas de remboursement anticipé », a précisé Mme Kozack, ajoutant que la décision finale sera soumise au conseil d’administration du Fonds dans les prochaines semaines.
 
