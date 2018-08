Le Frn rejette la révocation de Khalifa Sall et appelle à un sursaut patriotique le 4 semptembre

Le décret révoquant Khalifa Sall en tant que maire de Dakar s’est invité à la réunion des leaders du Frn, lequel décret traduit selon eux, «la panique qui l’habite devant la perspective de sa défaite inéluctable dans la capitale en 2019».



Et cette hantise est d’autant plus perçante, relèvent-ils, que le chef de l’Etat a pris un décret qui viole l’article 36 de la loi organique de 2017 sur la Cour d’appel, qui «dispose que le délai de pourvoi, tout comme le pourvoi, sont suspensifs en matière pénale, Macky Sall est passé outre pour signer son décret illégal».



Les chefs de file du Frn qui préparent activement leur rassemblement du 4 septembre prochain appellent les Sénégalais à un sursaut patriotique pour défendre la démocratie. «Devant cette situation, le Frn appelle chaque Sénégalais, chaque sénégalaise, à prendre clairement conscience de la gravité de l’heure. C’est l’avenir de la démocratie sénégalaise qui est en jeu », relèvent-ils dans le communiqué sanctionnant leur réunion.



Et d’ajouter : «Nous appelons tous les citoyennes et citoyens à participer au sit-in de protestation du mardi 4 septembre 2018 à 16 heures devant le ministère de l’Intérieur » ; ce pour défendre «.le droit des citoyens à choisir librement le prochain président de la République que Macky Sall compte fouler au pied pour s’«auto-élire» au premier tour».