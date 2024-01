Le Front Polisario s'oppose à la candidature du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

La bataille s'annonce serrée entre l'Afrique du Sud et le Maroc, deux pays candidats pour présider le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève. Cette année, c'est un pays africain qui présidera cette instance. Le vote a lieu ce mercredi 10 janvier et 47 pays y participent. Le Polisario lui est opposé à la candidature du Maroc.



Le Front Polisario affirme notamment que le Maroc n'a pas ratifié la Charte africaine des droits de l'Homme et bafoue les droits des Sahraouis. « On espère que les 47 pays membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU vont exercer leur vote sur la base des critères qui sont bien établis – de respect des droits de l’Homme, le fait que le pays représente aussi le continent, en s’appuyant sur la conscience, sur les valeurs que le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU représente. Mais on a de l’espoir, on est optimistes, affirme Oubi Bouchraya, représentant du Polisario à Genève et auprès des Nations unies, joint par RFI.



Pour le représentant sahraoui, le choix est très clair entre le royaume du Maroc et l’Afrique du Sud : « C’est l’Afrique du Sud, bien sûr, le pays qui représente les valeurs de l’Afrique : c’est le pays qui est issu d’un processus de libération exemplaire, mais aussi un pays qui continue à assurer une coexistence pacifique dans le respect des droits de toutes les composantes de la société sud-africaine. »