Le Gabon pleure un de ses plus célèbres éléphants

« Cette disparition de Poto vient soulever une n-ième fois la problématique des pièges à câbles posés par les populations vivant aux alentours des parcs nationaux », s’indigne l’ANPN, une administration souvent boudée par les paysans qui estiment à tord ou à raison qu’au Gabon, les éléphants sont mieux protégés que les hommes.



Selon l’ANPN, le Gabon est l’un des pays où se trouve la plus grande concentration des éléphants de forêt au monde. La population des éléphants est estimée entre 30 000 et 40 000. Le pays a perdu environ 11 000 éléphants en une décennie à cause du braconnage pour les défenses d’ivoire vendues très chers en Asie.