Le Global Healthy Security classe le Sénégal 95e parmi 195 Etats préparés à la pandémie du Coronavirus

Les autorités sénégalaises ont encore des efforts à faire dans les mesures de sécurité et de prévention à mettre en place pour se préparer à la pandémie du Coronavirus. Selon l'indice GHS, qui est la première évaluation complète des capacités de sécurité sanitaire mondiale dans 195 pays , le Sénégal (pays à faible revenu) fait partie des pays "Préparés" à une éventuelle. Il est classé à la 95e place au monde (avec un score en deçà de la moyenne de 37,9) et à la 9e place en Afrique en dessous de pays comme l'Afrique du Sud (1er en Afrique et 34e au monde), le Kenya, la Sierra Léone, l'Ouganda...1 - Afrique du Sud (34e)2 - Kenya (55e)3 - Ouganda (63e)4 - Maroc (68e)5 - Ethiopie (84e)6 - Madagascar (86e)7 - Egypte (87)8 - Sierra Leone (92e)9 - Sénégal (95e)10 - Nigéria (96e)Les Etats-Unis, à la tête du classement avec un score de 83,5, sont le pays le mieux préparé contre une éventuelle pandémie du Coronavirus. Même si le Président Donald Trump a déclaré que le risque pour les États-Unis de voir la maladie passer leurs frontières est «très faible».La Guinée Equatoriale (pays à Revenu moyen supérieur), avec un score de 16,2, occupe la dernière place du classement et dans la catégorie des pays les "Moins Préparés".L’indice du SGH évalue la sécurité sanitaire et les capacités des pays dans six catégories, 34 indicateurs et 85 sous-indicateurs. Les résultats sont tirés d'informations open source qui ont répondu à 140 questions dans toutes les catégories. Le rapport complet propose 33 recommandations pour combler les lacunes identifiées par l'indice.