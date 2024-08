Le Mali met un terme ses relations diplomatiques avec l'Ukraine

Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine « avec effet immédiat ».

La déclaration a été faite à la télévision nationale ce dimanche, par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition malien.

Cela, après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué « l'implication » de Kiev dans la bataille terroriste de la semaine dernière à Tinzawatène.

Celle-ci, opposant rebelles du CSP et terroristes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), a causé de lourdes pertes à l'armée malienne et à ses alliés russes.

L’Ukraine, de son côté, a regretté ce lundi une décision « précipitée ». « La décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et précipitée », a fustigé la diplomatie ukrainienne.



Le Mali alerte également les instances africaines et internationales, ainsi que les états alliés de l'Ukraine, que désormais il « considère tout soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international ».

Le représentant de Kiev avait relayé sur ses réseaux sociaux une vidéo de « soutien à l'attaque terroriste » perpétrée au nord du Mali.