Le Mali rouvre ses frontières aériennes samedi et terrestres le 31 juillet

Le Mali a annoncé vendredi la réouverture de ses frontières aériennes à partir de samedi, puis de ses frontières terrestres le 31 juillet, après plusieurs mois de fermeture pour endiguer le coronavirus.



Les frontières aériennes, fermées depuis le 18 mars, "sont ouvertes à compter du (samedi) 25 juillet à partir de 00 heure" (GMT et locales), a indiqué le gouvernement dans un communiqué.Les frontières terrestres, closes depuis le 26 mars, seront rouvertes "à compter du (vendredi) 31 juillet à partir de 00 heure", selon la même source.



Les horaires de travail habituels, de 08H00 à 16H00 (locales et GMT), sont rétablis. A cause du coronavirus, ils avaient été ramenés de 08H00 à 14H00. Le Mali a levé le 9 mai le couvre-feu nocturne qui avait été décrété fin mars. Le pays, un des derniers au monde selon le classement du Programme des Nations-unies (Pnud) basé sur l'indice de développement humain, a déclaré 2.494 cas confirmés de coronavirus dont 74 décès, selon un dernier bilan publié le 23 juillet.



Le pays connaît depuis début juin des troubles politiques ayant provoqué à Bamako de grands rassemblements faisant redouter une augmentation des cas de coronavirus.



