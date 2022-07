Le PSG tient sa première recrue avec Vitinha

Le Paris SG a lancé jeudi son mercato estival en attirant la première recrue de sa nouvelle ère, le jeune milieu de terrain portugais Vitinha.



Plus d'un mois après l'annonce fracassante de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, point de départ d'une nouvelle page du PSG version qatarienne, le club de la capitale tient enfin un renfort pour son groupe professionnel.



A 22 ans, le prometteur milieu Vitinha s'est engagé pour cinq saisons en provenance du FC Porto, où ses qualités techniques et de vision du jeu lui ont ouvert les portes de la sélection portugaise (3 sélections). Le montant du transfert, non dévoilé par le PSG, est estimé par la presse spécialisée à 40 millions d'euros.



Formé au FC Porto et également passé en prêt par Wolverhampton durant la saison 2020-21, Vitinha compte quatre titres nationaux avec Porto (deux championnats et deux coupes).



Il a également remporté en 2019 la Youth League, l'équivalent de la Ligue des champions chez les jeunes, et atteint la finale de l'Euro Espoirs en 2021 avec les moins de 21 ans portugais.