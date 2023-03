Le Pastef appelle ses militants à rallier le domicile de Sonko pour "lever le blocus" et à maintenir les manifestations

"Pastef-Les-Patriotes invite tous les militants, sympathisants et Sénégalais épris de justice à rallier le domicile du citoyen libre qu'est Monsieur Ousmane Sonko, pour lever le blocus illégal dont il fait présentement l'objet", peut-on lire dans un communiqué.



De même, le bureau politique national duit parti demande " à toutes les coordinations départementales et sections communales de maintenir la mobilisation dans la soirée et ce, jusqu'à la levée du blocus contre le domicile du Président Ousmane Sonko".