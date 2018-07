Le Pds décidé à empêcher Macky d'être candidat

Le PDS n’a pas mis du temps pour monter au créneau et donner sa position après l’annonce de l’absence de Karim Wade des listes électorales.

« Si Karim ne participe pas à ces élections, Macky Sall non plus n’y prendra pas part ». C’est du moins la déclaration faite par le Parti démocratique Sénégalais (PDS) qui a haussé le ton suite au rejet de la demande d’inscription du fils de l’ancien Président sur les listes électorales.

Ce lundi à la permanence nationale, le PDS a décidé d’en découdre avec Macky Sall. Selon les libéraux, le rejet de l'inscription de Karim Wade sur le fichier est une déclaration de guerre.



« Par cet acte, Macky Sall et son régime nous a déclaré la guerre, eh bien, il aura la guerre », tonnent en cœur les militants et sympathisants présents à la permanence Ousmane Lamine Badji. Selon le maire de Dagana, le PDS n’acceptera pas qu’une élection soit organisée sans son candidat désigné, Karim Meïssa Wade.