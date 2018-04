Le Pds dénonce «le procès en sorcellerie contre Khalifa Sall» et appelle le peuple…

«Le Comité directeur a dénoncé le procès en sorcellerie intenté contre Khalifa Sall qui a été condamné à une peine injuste dans le seul but de l’empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle». C’est ce qu’indique le communiqué issu de la réunion de l’instance dirigeante du Pds qui s’est tenue mardi, à sa permanence.



Selon les libéraux, ce procédé ressemble étrangement à celui utilisé contre Karim Wade et ce, grâce à une justice aux ordres, dénoncent-ils.



S’agissant des deux projets de loi portant sur la révision du Code électoral pour y introduire le parrainage, les partisans de Me Abdoulaye Wade dénoncent une «décision inique du gouvernement qui, après avoir fait voter des modifications de la constitution par référendum, tente encore de nouvelles modifications qu’il soumet à sa majorité mécanique dans l’unique but de contrôler les candidatures à l’élection présidentielle».



Ce projet de loi est, selon eux, d’autant plus contestable que son vrai but est d’invalider la candidature de Karim Wade car, la modification prévoit entre autres celle «des conditions de recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle. Ainsi, l’inscription sur les listes électorales devient une condition substantielle de recevabilité d’une candidature, ce que la loi en vigueur actuellement n’impose pas. L’objectif caché est d’empêcher la candidature de Karim Wade en contestant son inscription sur les listes électorales alors pourtant qu’il n’a jamais été privé de l’un quelconque de ses droits civils, civiques et politiques».



Las de cette façon de faire du régime en place, le Pds met en garde le Président Sall sur ce qui pourrait en découler. Puisque, rappellent les partisans de Me Abdoulaye Wade, «lorsque le gouvernement, les députés et les juges exercent les pouvoirs qui leur sont délégués en violation des droits du peuple, celui-ci se donne le devoir sacré de s’y opposer par tous les moyens prévus par la constitution de la république».



C’est d’ailleurs dans ce sens qu’ils ont appelé «les partis politiques, tous les partis politiques de l’opposition, la société civile, les syndicats et les citoyens à unir leurs forces, taire les querelles et dans un seul élan se mobiliser et se battre contre les tentatives de Macky SALL de passer en force en se donnant le droit exclusif de choisir ses adversaires en détournant par ce fait la souveraineté du peuple».