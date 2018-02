Le Premier ministre raille Idrissa Seck et le traite d’«"éclipeseur" de Thiès»

Des potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle, seul Macky Sall mérite d’être président de la République. C’est la conviction de Mahammad Boun Abdallah Dionne qui en a fait la révélation ce week-end.



«Si je dis que le Président Macky Sall aura un second mandat, c’est parce que j’ai vu deux sortes de candidats dans ce pays : celui qui parle avec son peuple et celui qui s’adresse à Macky Sall car obsédé par le fauteuil présidentiel, pas par le peuple. Chaque jour dans la presse, on nous sert des lettres au président de la République, jamais au peuple. Ce qui arrive ou qui peut arriver aux Sénégalais les intéresse peu», a-t-il déclaré.



Très en verve, le chef du gouvernement martèle : «Il y a des spécialistes du découragement national pour qui rien ne marche ». Avant de railler Idrissa Seck : «J’ai entendu l’éclipseur» de Thiès qui dit que l’éclipse est terminé. Je rends grâce à Dieu, car il pourra voir les réalisations qu’il estime mauvaises… »



Ne s’en arrêtant pas là, M. Dionne enchaine : «Ce n’est pas permis à tout le monde de rester 14 ans sans travailler et continuer d’être riche comme Crésus. Je ne suis pas riche et pourtant j’ai duré plus que lui à la Primature».



M Dionne n’a pas non plus épargné les politiciens «révolutionnaires». Ces derniers, selon lui, nous «taraudent les neurones avec le pétrole et le gaz, alors qu’on n’a pas une goutte de gaz. Par leur immaturité, ils ont créé le même problème en Mauritanie...»