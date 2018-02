Le Président Macky Sall a installé ce mardi le Conseil supérieur de la fonction publique locale

Cette plateforme de concertation nous permettra d’accroitre la représentation des travailleurs, de développer le dialogue social et de promouvoir les espaces de co-décision, gage d’une administration locale forte, structurée et intègre. pic.twitter.com/HtjmqU42Eh — Macky SALL (@Macky_Sall) 27 février 2018

Le président de la République a installé ce mardi matin le haut conseil de la fonction publique locale, chargé de réorganiser le secteur des collectivités locales et territoriales.La mise en place d'un statut de la Fonction publique locale fait partie des recommandations issues des assises de la décentralisation tenues en novembre 2007. En 2011, la loi a été promulguée sous le règne du président Abdoulaye Wade avec comme ministre des collectivités locales, Aliou Sow. Seulement, il a fallu plusieurs grèves et réclamation pour voir le Président Macky Sall faire appliquer la loi et conférer un statut aux travailleurs des collectivités locales et territoriales.Un recensement a été fait récemment, selon la Rfm, pour déterminer les ayants droits de ce statut qui vont bénéficier des avantages de la Fonction publique, à savoir la mobilité (tout agent peut s'il le désire poursuivre sa carrière dans les différentes collectivités locales), la couverture maladie et la pension de retraite.Le 30 janvier dernier, le Premier ministre sénégalais avait tenu une rencontre avec les travailleurs des collectivités locales et affirmé la volonté du gouvernement de rendre meilleur les conditions de vie et de travail des travailleurs municipaux.