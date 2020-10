Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU reçoit le prix Nobel de la paix 2020

Après la médecine, la physique, la chimie, et la littérature, la saison des prix Nobel s'est terminée ce vendredi 9 octobre avec l'annonce du lauréat du prix de la paix 2020. C'est la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen qui a annoncé le nom du lauréat devant une assistance très clairsemée, pandémie de Covid-19 oblige, dans la grande salle de l'Institut Nobel à Oslo.



Comme pressenti, c'est donc une organisation qui a été distinguée, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Car distinguer une personne reste toujours risqué, comme le montre l’exemple du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat l’année dernière pour avoir mis fin à la guerre avec l’Érythrée, mais contesté aujourd’hui dans son pays où il a annulé les élections générales.



Le PAM est récompensé pour « ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre », a déclaré Berit Reiss-Andersen.



« Paix et éradication de la faim sont indissociables »



« Profonds remerciements aux @PrixNobel qui ont décerné au Programme alimentaire mondial le #PrixNobeldelapaix 2020. C'est un puissant rappel au monde que paix et éradication de la faim sont indissociables », a réagi l'agence onusienne sur Twitter.